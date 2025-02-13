Забудьте слово “ничья”! Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Скажу откровенно: я отнюдь не в восторге от группового турнира по швейцарской системе (которую, к слову, один харьковский блогер предлагал для Лиги чемпионов еще лет десять назад - это к вопросу о том, что идеи витают в воздухе). Перенос шахматного принципа на футбольную почву пока не греет. Возможно, надо привыкнуть.

Вероятно, сумбурность и условность рейтинга группового этапа в какой-то степени призвана была компенсировать схема, по которой вместо жеребьевки определялись соперники последующего раунда плей-офф. Непонятно только, почему развели итальянские и нидерландские клубы, а французские благополучно встретились.

Пары соперников здесь ниже я выстроил согласно их рейтингу, который привожу в скобках после названий команд. В первых матчах раунда в роли хозяев поля выступили условные андердоги - те, кто финишировал в третьей восьмерке. Соответственно фавориты из второй восьмерки играли на выезде.

Любопытно, что ни в одной из восьми игр не был зафиксирован ничейный исход.

(24) - Аталанта (9) 2:1

(23) - Боруссия (10) 0:3

Сити (22) - Реал (11) 2:3

(21) - Бавария (12) 1:2

(19) - Милан (13) 1:0

(20) - ПСВ (14) 2:1

(18) - ПСЖ (15) 0:3

(17) - Бенфика (16) 0:1

Зрелищность. Безусловно, самым смотрибельным стал поединок в Манчестере, он же и самый результативный. В нем зафиксировал свыше полутора десятка реально опасных для ворот моментов. А помимо него норму зрелищности (не менее, чем один момент за 10 минут, в среднем) выполнило лишь французское дерби.

Самым скучным выдался матч в Роттердаме: здесь даже с притянутыми за уши квазиголевыми эпизодами мы получим в сумме их максимум пять. Все остальное же было, скажем так, среднего пошиба.

Интрига. Быстрее всех разобрался с соперником ПСЖ. После того как Дембеле удвоил счет голом в раздевалку, у “Бреста” не было шансов уйти от поражения.

В большинстве игр интрига держалась до последнего. Мбангула принес победу над ПСВ “Ювентусу” на 82-й минуте. Пожалуй, на 88-й имел возможность спасти “Милан” от поражения в Роттердаме Феликс, но Велленройтер с его ударом справился.

В компенсированное время Нойер в Глазго сохранил победный для “Баварии” счет после удара Джонстона. Чуть позже Беллингем вырвал для “Реала” победу в Манчестере. И, наконец, Нильссен, реализовав пенальти, принес успех “Брюгге” в поединке с “Аталантой”.

Логика. Закономерным счетом завершилась также большая часть матчей. Классические 1:0 я увидел в пользу “Бенфики” в Монте-Карло и “Фейеноорда”. “Бавария” в Глазго, “Брюгге” и “Ювентус”, на мой взгляд, тоже были сильнее своих соперников именно на один гол.

В остальных случаях можно подвергнуть сомнению разве что разницу в счете, но никак не результат. Словом логика рулила и разруливала.

Судейство. Серьезные вопросы к нему могли возникнуть в двух матчах.

Пенальти в ворота “Аталанты” в Брюгге, с которого был забит победный мяч. Слово коллеге Юстасу: “Рукой ударил в лицо. Сейчас тенденция - нарушение”. То есть, все по делу. “Но в чем Гасперини прав: правил сейчас не понимает никто, даже судьи”.

Второе предупреждение Эль-Мусрати (“Монако”) на 52-й минуте, при 0:1, приведшее к его удалению. “Ну наконец-то!!! Респектище судье. За требование дать сопернику жк получил сам, а она вторая. В этом году вказивка: жестко пресекать выпрашивание карточек для соперника”. То есть, и здесь все ровно.

Судьи не мешали и не решали.

Везение. Наверное, французское дерби в Генгаме смотрелось бы интереснее, если бы после удара Сима, при 0:1, ворота ПСЖ не спасла бы стойка. Также любопытно было посмотреть на дальнейшее развитие событий в Лиссабоне, если бы на 15-й минуте Араухо угодил не в перекладину ворот “Боруссии”, а пониже.

“Реал” после перекладины от Винисиуса все же выходил вперед в счете в Манчестере. А вот “королевские” ворота, при тех же 1:0, верхняя штанга выручала дважды (Аканжи и Холанд). И вот это уже могло развернуть сюжет в принципиально иную сторону. Посему счастливчиком тура нам следует признать именно мадридский клуб.

Личности. Больше всех впечатлил Винисиус из ”Реала”. В тройку ярчайших фигур включил бы также Холанда (“Ман Сити”) и Дембеле (ПСЖ). После них назову Олисе из “Баварии”.

Участие в двух голах из двух возможных голевых эпизодов требует отметить эффективность действий Гирасси и Брандта (оба - “Боруссия”).

Симпатии. По количеству голевых моментов, что и является игрой для зрителя, впереди планеты всей с большим отрывом идет “Реал”. Кроме него, имеет смысл выделить только ПСЖ.

Самыми никчемными показали себя “Спортинг” и “Монако”. И в общем-то, недалеко от них ушли “Милан”, ПСВ, “Аталанта”, да и тот же “Селтик”. Никто из вышеперечисленных не сподобился хотя бы на три настоящие угрозы воротам соперника за полтора часа.

Прогнозы? ПСЖ с “Боруссией” уже в ⅛-й финала. Думаю, “Реал” и “Бавария” практически тоже. “Бенфика” отвоевала для этого приличный плацдарм, пусть правило выездного гола уже давно и не пляшет. В “Брюгге” с “Фейеноордом” верится с трудом. А вот “Ювентус” в состоянии защитить свое минимальное домашнее преимущество.

В целом это, конечно, была еще не Лига чемпионов - впечатление именно что среднее. Впрочем, впереди ответные встречи. Вдруг это была только присказка, а сказка ждет нас через неделю?

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