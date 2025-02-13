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УЕФА определилась с именем лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Это не Винисиус Жуниор

УЕФА определилась с именем лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте УЕФА были опубликованы результаты голосования за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Победителем стал Серу Гирасси из дортмундской "Боруссии", который сделал 1+1 по системе гол+пас в первой игре против лиссабонского "Спортинга" (0:3).

  • 1. Серу Гирасси, "Боруссия Д" — 1 гол и 1 ассист
  • 2. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 2 ассиста
  • 3. Вангелис Павлидис, "Бенфика" — 1 гол
  • 4. Игорь Пайшан, "Фейеноорд" — 1 гол

Также Серу Гирасси с 10 голами и тремя ассистами в этом сезоне Лиги чемпионов стал лучшим игроком в истории клуба по количеству результативных действий в одной кампании.

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Добавим, что всего в этом сезоне Серу Гирасси забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах.

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Лига чемпионов Серу Гирасси
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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.02.2025 в 17:14
И так понятно... лучшие игроки ЛЧ этой недели, это те, кто в эти два вечера сидел в уютном кресле у экрана телевизора. Они свое домашнее задание сдали в срок, на отлично и хорошо. А те, кто бегали среди недели - это двоюшники на пересдаче.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.02.2025 в 17:14
И так понятно... лучшие игроки ЛЧ этой недели, это те, кто в эти два вечера сидел в уютном кресле у экрана телевизора. Они свое домашнее задание сдали в срок, на отлично и хорошо. А те, кто бегали среди недели - это двоюшники на пересдаче.
Ответить
0
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