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УЕФА определилась с именем лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Это не Винисиус Жуниор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте УЕФА были опубликованы результаты голосования за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Победителем стал Серу Гирасси из дортмундской "Боруссии", который сделал 1+1 по системе гол+пас в первой игре против лиссабонского "Спортинга" (0:3).
- 1. Серу Гирасси, "Боруссия Д" — 1 гол и 1 ассист
- 2. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 2 ассиста
- 3. Вангелис Павлидис, "Бенфика" — 1 гол
- 4. Игорь Пайшан, "Фейеноорд" — 1 гол
1st: Serhou Guirassy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2025
2nd: Vinícius Júnior
3rd: Vangelis Pavlidis
4th: Igor Paixão
Guirassy takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/f27St8nMcj
Также Серу Гирасси с 10 голами и тремя ассистами в этом сезоне Лиги чемпионов стал лучшим игроком в истории клуба по количеству результативных действий в одной кампании.
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Добавим, что всего в этом сезоне Серу Гирасси забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах.
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