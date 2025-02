УЕФА показала команду недели Лиги Чемпионов

УЕФА показал команду недели Лиги Чемпионов.

В символической сборной представители семи команд. Среди них нет футболистов "Милана" и "Манчестер Сити".

Команда недели Лиги Чемпионов:

Доннарума ("ПСЖ") – Свенссон ("Боруссия Д"), Гатти ("Ювентус"), Упамекано ("Бавария"), Рид ("Фейеноорд") – Винисиус Жуниор, Беллингем (оба – "Реал"), Витинья ("ПСЖ"), Пайшао ("ПСВ") – Гирасси ("Боруссия Д"), Павлидис ("Бенфика").

Introducing your Team of the Week! ????@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/HHq2uJfbcT