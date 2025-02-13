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УЕФА показала команду недели Лиги Чемпионов
Представлены футболисты семи команд
shakhtar.com
УЕФА показал команду недели Лиги Чемпионов.
В символической сборной представители семи команд. Среди них нет футболистов "Милана" и "Манчестер Сити".
Команда недели Лиги Чемпионов:
Доннарума ("ПСЖ") – Свенссон ("Боруссия Д"), Гатти ("Ювентус"), Упамекано ("Бавария"), Рид ("Фейеноорд") – Винисиус Жуниор, Беллингем (оба – "Реал"), Витинья ("ПСЖ"), Пайшао ("ПСВ") – Гирасси ("Боруссия Д"), Павлидис ("Бенфика").
Introducing your Team of the Week! ????@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/HHq2uJfbcT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2025
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Напомним, что ответные матчи Лиги Чемпионов пройдут 18 и 19 февраля
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