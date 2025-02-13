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УЕФА показала команду недели Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Представлены футболисты семи команд

УЕФА показала команду недели Лиги Чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

УЕФА показал команду недели Лиги Чемпионов.

В символической сборной представители семи команд. Среди них нет футболистов "Милана" и "Манчестер Сити".

Команда недели Лиги Чемпионов:

Доннарума ("ПСЖ") – Свенссон ("Боруссия Д"), Гатти ("Ювентус"), Упамекано ("Бавария"), Рид ("Фейеноорд") – Винисиус Жуниор, Беллингем (оба – "Реал"), Витинья ("ПСЖ"), Пайшао ("ПСВ") – Гирасси ("Боруссия Д"), Павлидис ("Бенфика").

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Напомним, что ответные матчи Лиги Чемпионов пройдут 18 и 19 февраля

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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