"Не заслужили выход в следующий этап". Белик проанализировал поражение Шахтера U-19 от Хоффенхайма

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик подвел итоги матча с "Хоффенхаймом" U-19 и выступления команды в Юношеской лиге УЕФА.

- Сложная игра с отрицательным результатом. Это не тот итог, на который рассчитывали, и если уж покидать соревнования, то, конечно, не таким образом. Второй гол сломал ход игры: Дрозд был на фланге с мячом и пытался отдать передачу назад нашему игроку, но мяч случайно попал в руку, что позволило сопернику завладеть им. Это привело к пенальти и второй желтой карточке для Милокоста, а счет стал 2:0. При таких условиях было сложно рассчитывать на положительный результат. Несмотря на низкий уровень арбитража, стоит признать, что наша игра также оставляла желать лучшего. Мы не продемонстрировали тот футбол, который должны были показать, и не заслужили победу или выход в следующий этап.

Третий пропущенный мяч ярко характеризует нашу игру: защитники и голкипер допустили ошибки, которых можно было избежать. При этом Баглай первым успевал к мячу во время выноса, но соперник, прессинговавший голкипера, просто врезался в него. В эпизоде была как наша ошибка, так и ошибка арбитра, что в целом отражает ход событий на поле. В нашем поражении есть как субъективные, так и объективные причины. "Хоффенхайм" U-19 - действующий чемпион юношеского первенства Германии, в составе которого есть футболисты, которые регулярно получают игровую практику в первой команде на уровне Бундеслиги. В частности левый защитник Беренс, центральный защитник Эрляйн и полузащитник Михелер выступали в матчах Лиги Европы с "Тоттенхэмом" и "Андерлехтом", а также участвовали в предыдущих поединках взрослой команды. В то же время на игру с "Унионом" они не попали в заявку, поскольку готовились к встрече с нами. Кроме того, другие футболисты команды играют за "Хоффенхайм-2" в значительно более сильных турнирах, чем U-19. У нас же из-за травмы выбыл капитан команды Николай Огарков. Если "Хоффенхайм" U-19 мог безболезненно заменить любого игрока, нам этого сделать не удалось. Огаркова заменил Милокост, который недавно выступал в ДЮФЛ за "Шахтер" U-17. Сравните уровень ДЮФЛ и третьей Бундеслиги - разница очевидна. Подобная ситуация была и в поединках с "Аталантой" U-19 и "Арсеналом" U-19.

Несмотря на все, считаю, мы достигли значительного результата. Могли ли выступить лучше? Безусловно. Я горжусь ребятами и проделанной работой и благодарен им за это. Конечно, остался определенный осадок после последнего матча, но, даже играя против более опытной команды, в отдельных эпизодах мы должны были действовать иначе. В целом это вопрос нескольких дней: проанализируем наши ошибки и сделаем выводы. Также хочу отметить, что трансляция матча отсутствовала, и люди, читая СМИ, могут думать, что произошла какая-то трагедия. Понимаю, что СМИ используют "громкие" заголовки, но призываю не доверять условным Flashscore, а проверять официальные источники. У нас было два удаления, а не три. Первое - как результат повторного предупреждения, то есть рабочий момент. Второе - удаление Башмарина уже после игры: из-за эмоций он ударил мяч в сторону соперников, которые праздновали победу. Я провел с ним разговор, хотя понимаю, что трудно сдерживать эмоции, когда играешь на поле соперника в условиях, когда арбитры их откровенно поддерживают.

- В этом сезоне "Шахтер" U-19 успешно преодолел основной этап Юношеской лиги УЕФА, но завершил выступления на стадии плей-офф. Как оцениваете общий результат команды в евросезоне?

- Юношеская лига УЕФА - чрезвычайно полезный турнир для развития молодых футболистов, и я убежден, что трудно найти что-то лучше для их прогресса. Я горжусь нашими игроками и работой тренерского штаба. Мы получили неоценимый опыт, и стоит учитывать условия, в которых приходилось играть. Не каждая взрослая команда выдержит такой напряженный график, когда из-за постоянных переездов остается мало времени на подготовку и тренировочный процесс. Как я уже отмечал, большинство наших соперников имеют игроков, выступающих на уровень выше, чем чемпионат U-19. Это создает дополнительные трудности, одновременно является очень полезным вызовом. В этом сезоне мы провели семь матчей с командами, демонстрирующими разные стили игры, и я надеюсь, что этот бесценный опыт поможет футболистам прогрессировать быстрее, - приводит слова Белика официальный сайт клуба.