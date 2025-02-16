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Меньян: В ответном матче против Фейенорда мы должны продемонстрировать решительность, которой у нас не было в Нидерландах

Лига Чемпионов

Отрыв всего в один гол

Меньян: В ответном матче против Фейенорда мы должны продемонстрировать решительность, которой у нас не было в Нидерландах

Фото: football-italia.net

Новина українською

Голкипер "Милана" Майк Меньян прокомментировал, какова цель у команды на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Фейенорда".

“Во вторник против “Фейеноорда” мы должны продемонстрировать решимость, которой у нас не было в Нидерландах. Мы играем дома, мы должны выкладываться на поле, потому что мы должны побеждать”, – сказал Меньян.

Также он прокомментировал свои отношения с главным тренером команды Сержиу Консейсау.

“С тренером хорошие отношения. Он не просил меня делать больше”, – добавил Меньян.

В первом поединке "Фейеноорд" в Роттердаме победил со счетом 1:0. Ответный матч состоится в Милане 18 февраля.

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Фейеноорд (Роттердам) Милан Майк Меньян
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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