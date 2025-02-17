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Аталанта - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Информация о том, где вы можете просмотреть игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После результатов первого матча «Аталанте» нужно сосредоточиться на решающем европейском поединке во вторник, где им, возможно, придется потрудиться, если они хотят во второй раз в своей истории выиграть матч плей-офф Лиги чемпионов, выиграв лишь один из шести предыдущих домашних матчей.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18 февраля.
Лига чемпионов. 1/16 финала
18.02.2025. Стадио Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо, Италия)
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)
Аталанта - Брюгге
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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