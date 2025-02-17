Аталанта - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

После результатов первого матча «Аталанте» нужно сосредоточиться на решающем европейском поединке во вторник, где им, возможно, придется потрудиться, если они хотят во второй раз в своей истории выиграть матч плей-офф Лиги чемпионов, выиграв лишь один из шести предыдущих домашних матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала

18.02.2025. Стадио Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо, Италия)

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

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