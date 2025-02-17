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Гвардиола экстремально низко оценил шансы Ман Сити на проход в 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов

Удивить нечем?

Гвардиола экстремально низко оценил шансы Ман Сити на проход в 1/8 финала ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что у его подопечных очень мало шансов на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

В среду, 19 февраля, "горожане" сыграют в Мадриде против мадридского "Реала" в рамках ответного матча 1/16 финала ЛЧ.

"Если вы спросите перед матчем, какова вероятность нашей победы на "Бернабеу", учитывая наше положение, то я скажу, что шансы минимальны, один процент.

В этом сезоне мы выступили очень, очень плохо и результаты у нас были плохие.

При счете 2:1 в прошлой игре все было бы иначе, а с 2:3 если у нас появятся шансы - мы собираемся им воспользоваться, и посмотрим, что из этого выйдет", - цитирует испанца Goal.

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Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
17.02.2025 в 15:52
Сити слил Реалу это понятно ,и второй сольет тоже
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
17.02.2025 в 15:52
Сити слил Реалу это понятно ,и второй сольет тоже
Ответить
0
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