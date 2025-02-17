Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола экстремально низко оценил шансы Ман Сити на проход в 1/8 финала ЛЧ
Удивить нечем?
Getty Images/Global Images Ukraine
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что у его подопечных очень мало шансов на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.
В среду, 19 февраля, "горожане" сыграют в Мадриде против мадридского "Реала" в рамках ответного матча 1/16 финала ЛЧ.
"Если вы спросите перед матчем, какова вероятность нашей победы на "Бернабеу", учитывая наше положение, то я скажу, что шансы минимальны, один процент.
В этом сезоне мы выступили очень, очень плохо и результаты у нас были плохие.
При счете 2:1 в прошлой игре все было бы иначе, а с 2:3 если у нас появятся шансы - мы собираемся им воспользоваться, и посмотрим, что из этого выйдет", - цитирует испанца Goal.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Шахтера в спаррингах, очередное поражение МЮ, Яремчук сделал ассист. Главные новости за 16 февраля
- Двойных стандартов нет. Спортивный юрист объяснил, почему футболисты могут пересекать границу
- "Спасибо тебе, брат Шева": Роналдиньо вспомнил о необычном соперничестве с главой УАФ
- "Полная безопасность". Трубин получил лестные отзывы за матч с Монако
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Барселона – Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.02.2025
Комментарии 1