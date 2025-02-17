Гвардиола экстремально низко оценил шансы Ман Сити на проход в 1/8 финала ЛЧ

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что у его подопечных очень мало шансов на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

В среду, 19 февраля, "горожане" сыграют в Мадриде против мадридского "Реала" в рамках ответного матча 1/16 финала ЛЧ.

"Если вы спросите перед матчем, какова вероятность нашей победы на "Бернабеу", учитывая наше положение, то я скажу, что шансы минимальны, один процент. В этом сезоне мы выступили очень, очень плохо и результаты у нас были плохие. При счете 2:1 в прошлой игре все было бы иначе, а с 2:3 если у нас появятся шансы - мы собираемся им воспользоваться, и посмотрим, что из этого выйдет", - цитирует испанца Goal.