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Милан - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Пока что впереди нидерландцы

Милан - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Фейеноордом" завершился победой вторых со счетом 1:0. В ответной игре "россонери" будут пытаться выбраться из этой ситуации.

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Поединок состоится во вторник, 18-го февраля. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Лига чемпионов Фейеноорд (Роттердам) Милан Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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