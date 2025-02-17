Милан - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Фейеноордом" завершился победой вторых со счетом 1:0. В ответной игре "россонери" будут пытаться выбраться из этой ситуации.

Поединок состоится во вторник, 18-го февраля. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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