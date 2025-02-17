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Милан - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Пока что впереди нидерландцы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Фейеноордом" завершился победой вторых со счетом 1:0. В ответной игре "россонери" будут пытаться выбраться из этой ситуации.
Поединок состоится во вторник, 18-го февраля. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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