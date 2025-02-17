"Есть вещи важнее того, каким будет Монако". Тренер Бенфики высказался о матче в ЛЧ

Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже высказался об ответном матче в плей-офф Лиге чемпионов против "Монако".

"Важнее того, каким будет "Монако", является то, какой будет "Бенфика". Мы не можем полагаться на результаты последних двух матчей против этого клуба, поэтому мы должны быть решительно настроены на великолепную игру, быть на высоте и прогрессировать в этом соревновании. Это наша цель, и это было бы гордостью для команды", - сказал специалист.