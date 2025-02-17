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Ибрагимович поделился ожиданиями от ответного матча Милан - Фейеноорд в ЛЧ
В первом матче Фейеноорд был командой, которая играла дома, а это всегда другая история (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Златан Ибрагимович, советник и бывший нападающий "Милана", поделился ожиданиями от ответного матча против "Фейеноорда" в рамках плей-офф ЛЧ.
"Я ожидаю более конкретного, агрессивного "Милана", с менталитетом подходить к этому матчу как к финалу, побеждать, чтобы пройти дальше в этом соревновании. В первом матче "Фейенорд" был командой, которая играла дома, при своих болельщиках, а это всегда другая история. Мы должны оставаться сосредоточенными на себе, играть в свою игру и делать то, что мы умеем.
"Милан" имеет большую историю в Лиге чемпионов, поэтому это матч, который мы хотим выиграть; матч, который мы должны выиграть. Милан всегда хочет присутствовать в Лиге чемпионов, поэтому мы упорно работаем, чтобы достичь результата и всегда стремимся победить".
Поединок "Милан" - "Фейеноорд" стартует 18 февраля в 19:45 по Киеву.
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