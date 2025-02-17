Компани: Селтик всегда может быть опасным

Венсан Компани, главный тренер "Баварии", ответил на вопросы журналистов об ответном матче ЛЧ, где команда сыграет против "Селтика".

"Завтра важная игра для нас и для всего клуба. Мы очень сильны дома, на прошлой неделе мы победили на "Селтик Парк". Сейчас мы будем играть на "Альянц Арене" перед своими болельщиками. Мы хотим победить и выйти дальше.

Очевидно, что я видел много матчей "Селтика". Сейчас они очень хорошо играли в Лиге чемпионов. Они всегда могут быть опасными".