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Компани: Селтик всегда может быть опасным
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Венсан Компани, главный тренер "Баварии", ответил на вопросы журналистов об ответном матче ЛЧ, где команда сыграет против "Селтика".
"Завтра важная игра для нас и для всего клуба. Мы очень сильны дома, на прошлой неделе мы победили на "Селтик Парк". Сейчас мы будем играть на "Альянц Арене" перед своими болельщиками. Мы хотим победить и выйти дальше.
Очевидно, что я видел много матчей "Селтика". Сейчас они очень хорошо играли в Лиге чемпионов. Они всегда могут быть опасными".
"Бавария" 18 февраля сыграет с "Селтиком". Старт - в 22:00 по Киеву.
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