  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гости просили в разы больше. Итальянский журналист назвал число болельщиков Фейеноорда на ответный матч против Милана
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гости просили в разы больше. Итальянский журналист назвал число болельщиков Фейеноорда на ответный матч против Милана

Лига Чемпионов

Впечатляет

Гости просили в разы больше. Итальянский журналист назвал число болельщиков Фейеноорда на ответный матч против Милана

twitter.com/Inter

Новина українською

Итальянский журналист назвал число болельщиков "Фейеноорда" на ответный матч против "Милана".

По словам журналиста CalcioMercato Даниэля Лонго, на «Сан-Сиро» соберутся 5 тысяч болельщиков нидерландской команды. При этом "Фейеноорд" запрашивал 12 тысяч билетов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответный матч Лиги Чемпионов "Милана" с "Фейеноордом" состоится 18 февраля и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу нидерландской команды.

Единственный гол в той встрече забил нападающий Пайшао на третьей минуте матча.

По теме
yellow-arrow
Каземиро: Реал создан для побед
yellow-arrow
Компани: Селтик всегда может быть опасным
yellow-arrow
Ибрагимович поделился ожиданиями от ответного матча Милан - Фейеноорд в ЛЧ
Лига чемпионов Сан-Сиро Фейеноорд (Роттердам) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daniele Longo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости