Гости просили в разы больше. Итальянский журналист назвал число болельщиков Фейеноорда на ответный матч против Милана

Итальянский журналист назвал число болельщиков "Фейеноорда" на ответный матч против "Милана".

По словам журналиста CalcioMercato Даниэля Лонго, на «Сан-Сиро» соберутся 5 тысяч болельщиков нидерландской команды. При этом "Фейеноорд" запрашивал 12 тысяч билетов.

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Ответный матч Лиги Чемпионов "Милана" с "Фейеноордом" состоится 18 февраля и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу нидерландской команды.

Единственный гол в той встрече забил нападающий Пайшао на третьей минуте матча.