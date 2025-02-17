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Гости просили в разы больше. Итальянский журналист назвал число болельщиков Фейеноорда на ответный матч против Милана
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twitter.com/Inter
Итальянский журналист назвал число болельщиков "Фейеноорда" на ответный матч против "Милана".
По словам журналиста CalcioMercato Даниэля Лонго, на «Сан-Сиро» соберутся 5 тысяч болельщиков нидерландской команды. При этом "Фейеноорд" запрашивал 12 тысяч билетов.
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Ответный матч Лиги Чемпионов "Милана" с "Фейеноордом" состоится 18 февраля и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу нидерландской команды.
Единственный гол в той встрече забил нападающий Пайшао на третьей минуте матча.
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