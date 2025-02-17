Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Аталанты высказался о матче против Брюгге в ЛЧ
Мы должны быть очень осторожными (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об ответном матче в плей-офф ЛЧ против "Брюгге".
"В Италии команды умеют закрываться и защищаться; в Лиге чемпионов вы встречаетесь с командами, которые борются за победу. "Брюгге" огорчил "Манчестер Сити" и является очень гибким, с быстрыми игроками. Нам также придется хорошо поработать на тактическом уровне и быть очень осторожными", - сказал специалист.
Напомним, что завтра, 18 февраля, "Аталанта" сыграет против "Брюгге". Старт - в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Украина на данный момент получила почти 70 истребителей F-16, - Le Monde
- Бурбас: В отделе маркетинга УАФ работает человек, который играл в так называемом "чемпионате ДНР"
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США
- Сейв украинского вратаря попал в подборку лучших по версии УЕФА. Видео
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Экс-звезда Динамо пошел служить в армию