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Тренер Аталанты высказался о матче против Брюгге в ЛЧ

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Мы должны быть очень осторожными (с)

Тренер Аталанты высказался о матче против Брюгге в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об ответном матче в плей-офф ЛЧ против "Брюгге".

"В Италии команды умеют закрываться и защищаться; в Лиге чемпионов вы встречаетесь с командами, которые борются за победу. "Брюгге" огорчил "Манчестер Сити" и является очень гибким, с быстрыми игроками. Нам также придется хорошо поработать на тактическом уровне и быть очень осторожными", - сказал специалист.

Напомним, что завтра, 18 февраля, "Аталанта" сыграет против "Брюгге". Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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