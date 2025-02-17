Тренер Аталанты высказался о матче против Брюгге в ЛЧ

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался об ответном матче в плей-офф ЛЧ против "Брюгге".

"В Италии команды умеют закрываться и защищаться; в Лиге чемпионов вы встречаетесь с командами, которые борются за победу. "Брюгге" огорчил "Манчестер Сити" и является очень гибким, с быстрыми игроками. Нам также придется хорошо поработать на тактическом уровне и быть очень осторожными", - сказал специалист.