Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Брюгге поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Аталанты
Я ожидаю, что Аталанта начнет матч агрессивно (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Ники Хайен, тренер "Брюгге", поделился ожиданиями от ответного матча против "Аталанты" в рамках плей-офф Лиги чемпионов.
"Я ожидаю, что "Аталанта"начнет матч агрессивно. Это будет тяжелый вечер, но если мы сохраним дисциплину и не будем играть самоуверенно, я вижу большие возможности. В основе есть хороший микс между старшими и младшими игроками, поэтому они многому учатся друг у друга. Мы смотрим на качества нашей команды и верим в собственные силы, потому что если вы этого не делаете, вы делаете что-то неправильно", - сказал специалист.
"Брюгге" сыграет против "Аталанты" 18 февраля в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Украина на данный момент получила почти 70 истребителей F-16, - Le Monde
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США
- Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
- Бенефис Трубина. Монако – Бенфика 0:1. Видеообзор матча
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Экс-звезда Динамо пошел служить в армию