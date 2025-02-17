Тренер Брюгге поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Аталанты

Ники Хайен, тренер "Брюгге", поделился ожиданиями от ответного матча против "Аталанты" в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

"Я ожидаю, что "Аталанта"начнет матч агрессивно. Это будет тяжелый вечер, но если мы сохраним дисциплину и не будем играть самоуверенно, я вижу большие возможности. В основе есть хороший микс между старшими и младшими игроками, поэтому они многому учатся друг у друга. Мы смотрим на качества нашей команды и верим в собственные силы, потому что если вы этого не делаете, вы делаете что-то неправильно", - сказал специалист.