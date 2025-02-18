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Бенфика - Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Бенфика - Монако: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бенфика - Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая встреча между "Бенфикой" и "Монако" на этапе стыковых матчей Лиги чемпионов завершилась минимальной победой команды, в составе которой играет украинец. В этот вечер они во второй раз сойдутся на поле, чтобы определить, кто из них заслуживает выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поможет ли Анатолий Трубин своей команде пройти дальше?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу "Бенфіка" - "Монако"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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