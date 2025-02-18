Бенфика - Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Первая встреча между "Бенфикой" и "Монако" на этапе стыковых матчей Лиги чемпионов завершилась минимальной победой команды, в составе которой играет украинец. В этот вечер они во второй раз сойдутся на поле, чтобы определить, кто из них заслуживает выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поможет ли Анатолий Трубин своей команде пройти дальше?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Бенфіка" - "Монако" Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.