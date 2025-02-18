Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика - Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бенфика - Монако: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая встреча между "Бенфикой" и "Монако" на этапе стыковых матчей Лиги чемпионов завершилась минимальной победой команды, в составе которой играет украинец. В этот вечер они во второй раз сойдутся на поле, чтобы определить, кто из них заслуживает выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поможет ли Анатолий Трубин своей команде пройти дальше?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Украина на данный момент получила почти 70 истребителей F-16, - Le Monde
- Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США
- Феноменальный пас Реброва на Шевченко. Экс-министр иностранных дел Кулеба называл лучший матч Динамо
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- УПЛ ТВ, Setanta и MEGOGO близки к соглашению по обмене контентом, - источник