Защитник "Милана" рассказал об цели клуба в Лиге Чемпионов и об интересе к нему других клубов.

Фикайо Томори считает, что клуб ещё преуспеет в Лиге Чемпионов.

"Мы знаем историю, которую Милан имеет в этом соревновании. У нас есть возможность преуспеть", - сказал Томори.

Защитник отреагировал на интерес других клубов и заявил, что никуда не планировал уходить.

"В "Милане" я чувствую себя как дома, и ничего не изменилось. На каждом рынке есть заинтересованные клубы. Я был и сосредоточен на Милане. У меня не было желания уходить. Пока они хотят, чтобы я был здесь, я стою здесь. За эти 4 года я выиграл здесь трофеи - я чувствую себя хорошо. Если общество не отправит меня, у меня нет никаких причин уходить", – добавил защитник.

В этом сезоне Фикайо Томори сыграл в семи матчах Лиги Чемпионов, в которых отдал одну голевую передачу и получил три жёлтых карточки.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Милан" сыграет с "Фейеноордом" 18 февраля. Первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу нидерландской команды.