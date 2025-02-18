Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На этой неделе состоятся ответные матчи Лиги Чемпионов. Портал полностью уверен в проходе далее "ПСЖ", "Боруссии Д", "Баварии", "Реала" и "Бенфики". Им даётся вероятность 80% и выше.

Примерно равные шансы продолжить борьбу у "Фейеноорда", "Брюгге", "Аталанты" и "Милана". Меньше всего шансов у "Спортинга" и "Монако".

Вероятность прохода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

99% - ПСЖ

97% - Боруссия Д

90% - Бавария

81% - Реал Мадрид

81% - Бенфика

70% - Ювентус

59% - Фейеноорд

52% - Брюгге

48% - Аталанта

41% - Милан

30% - ПСВ

19% - Манчестер Сити

19% - Монако

10% - Селтик

3% - Спортинг

1% - Брест

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Напомним, ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 18 и 19 февраля. Жеребьёвка стадий от 1/8 финала до финала пройдёт 21 февраля.