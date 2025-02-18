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Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов

shakhtar.com

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Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На этой неделе состоятся ответные матчи Лиги Чемпионов. Портал полностью уверен в проходе далее "ПСЖ", "Боруссии Д", "Баварии", "Реала" и "Бенфики". Им даётся вероятность 80% и выше.

Примерно равные шансы продолжить борьбу у "Фейеноорда", "Брюгге", "Аталанты" и "Милана". Меньше всего шансов у "Спортинга" и "Монако".

Вероятность прохода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

  • 99% - ПСЖ
  • 97% - Боруссия Д
  • 90% - Бавария
  • 81% - Реал Мадрид
  • 81% - Бенфика
  • 70% - Ювентус
  • 59% - Фейеноорд
  • 52% - Брюгге
  • 48% - Аталанта
  • 41% - Милан
  • 30% - ПСВ
  • 19% - Манчестер Сити
  • 19% - Монако
  • 10% - Селтик
  • 3% - Спортинг
  • 1% - Брест
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Напомним, ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 18 и 19 февраля. Жеребьёвка стадий от 1/8 финала до финала пройдёт 21 февраля.

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Источник:
Football Meets Data
Опубликовал: Владислав Прийменко
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