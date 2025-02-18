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Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов
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shakhtar.com
Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
На этой неделе состоятся ответные матчи Лиги Чемпионов. Портал полностью уверен в проходе далее "ПСЖ", "Боруссии Д", "Баварии", "Реала" и "Бенфики". Им даётся вероятность 80% и выше.
Примерно равные шансы продолжить борьбу у "Фейеноорда", "Брюгге", "Аталанты" и "Милана". Меньше всего шансов у "Спортинга" и "Монако".
Вероятность прохода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
- 99% - ПСЖ
- 97% - Боруссия Д
- 90% - Бавария
- 81% - Реал Мадрид
- 81% - Бенфика
- 70% - Ювентус
- 59% - Фейеноорд
- 52% - Брюгге
- 48% - Аталанта
- 41% - Милан
- 30% - ПСВ
- 19% - Манчестер Сити
- 19% - Монако
- 10% - Селтик
- 3% - Спортинг
- 1% - Брест
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Напомним, ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 18 и 19 февраля. Жеребьёвка стадий от 1/8 финала до финала пройдёт 21 февраля.
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