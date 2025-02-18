Вратарь Селтика рассказывает о том, что был близок к трансферу в Баварию

На пресс-конференции накануне ответного матча между "Баварией" и "Селтиком", который состоится в Мюнхене 18 февраля в 22:00 по киевскому времени, вратарь "кельтов" Каспер Шмайхель рассказал, что был в шаге от перехода в "Баварию" в декабре 2022 года.

"Да, это правда, были переговоры относительно моего перехода в "Баварию". Это произошло после того, как Мануэль Нойер получил травму на чемпионате мира. По сути, все уже было почти согласовано, но в последний момент сделка сорвалась. Вам следует спросить "Баварию", в чем была проблема. Я не на 100% уверен, что произошло, но я уже был почти в аэропорту.

Мой дедушка любил немецкий футбол, а "Бавария" всегда была его флагманом, он часто о ней говорил. Я следил за этим клубом с детства. Здорово играть против них, но еще лучше было бы, если бы нам удалось сотворить сенсацию.

Я общался с руководством. Я знал, какую роль должен был бы выполнять - удерживать место до возвращения Мануэля. И меня это вполне устраивало. Играть за клуб такого уровня уже было бы достаточно. Я сказал: "Присылайте контракт!" - мне даже не нужно знать условия, я все равно подпишу.

Так что да, это была бы мечта, ставшая реальностью, но ей не суждено было сбыться. И это привело меня в "Селтик", чему я тоже очень рад", - сказал Шмайхель.