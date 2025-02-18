Бавария - Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Бавария" на своем поле будет принимать "Селтик" в ответном матче на стадии стыковых игр Лиги чемпионов за место в 1/8 финала этого турнира. Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Баварія – Селтік Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.