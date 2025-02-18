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Бавария - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Бавария - Селтик: Онлайн текстовая трансляция матча ⋇ 18.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Бавария - Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" на своем поле будет принимать "Селтик" в ответном матче на стадии стыковых игр Лиги чемпионов за место в 1/8 финала этого турнира. Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Баварія – Селтік
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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