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Аталанта - Брюгге: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Аталанта - Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
После результатов первого матча "Аталанте" нужно сосредоточиться на решающем европейском поединке во вторник, где им, возможно, придется потрудиться, если они хотят во второй раз в своей истории выиграть матч плей-офф Лиги чемпионов, выиграв лишь один из шести предыдущих домашних матчей.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18 февраля.
Лига чемпионов. 1/16 финала
18.02.2025. Стадио Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо, Италия)
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)
Аталанта - Брюгге
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
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