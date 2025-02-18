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Аталанта - Брюгге: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Аталанта - Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Аталанта - Брюгге: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

После результатов первого матча "Аталанте" нужно сосредоточиться на решающем европейском поединке во вторник, где им, возможно, придется потрудиться, если они хотят во второй раз в своей истории выиграть матч плей-офф Лиги чемпионов, выиграв лишь один из шести предыдущих домашних матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 18 февраля.

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Лига чемпионов. 1/16 финала
18.02.2025. Стадио Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо, Италия)
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Аталанта - Брюгге

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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