Боруссия Д - Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Боруссия" Дортмунд примет на своем поле "Спортинг" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов-2024/25. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу немецкой команды.

В минувшем туре своего чемпионата "шмели" уступили "Бохуму" (0:2), а португальцы расписали ничью с "Арокой" (2:2).

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Поединок состоится в среду, 19 февраля и начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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