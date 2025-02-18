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Боруссия Д - Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмунд примет на своем поле "Спортинг" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов-2024/25. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу немецкой команды.
В минувшем туре своего чемпионата "шмели" уступили "Бохуму" (0:2), а португальцы расписали ничью с "Арокой" (2:2).
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Поединок состоится в среду, 19 февраля и начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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