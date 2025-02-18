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Боруссия - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Информация о том, где вы можете просмотреть игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Смогут ли хозяева поля сохранить неприкосновенность своих ворот, учитывая их плохую форму в этом сезоне?
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 19 февраля.
Лига чемпионов. 1/16 финала
19.02.2025. Зигналь-Идуна-Парк (Дортмунд, Германия)
Главный судья: Давиде Масса
Боруссия - Спортинг
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
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