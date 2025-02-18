Боруссия - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Смогут ли хозяева поля сохранить неприкосновенность своих ворот, учитывая их плохую форму в этом сезоне?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 19 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала

19.02.2025. Зигналь-Идуна-Парк (Дортмунд, Германия)

Главный судья: Давиде Масса

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляция: Боруссия - Спортинг Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.