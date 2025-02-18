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Боруссия - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Информация о том, где вы можете просмотреть игру

Боруссия - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Смогут ли хозяева поля сохранить неприкосновенность своих ворот, учитывая их плохую форму в этом сезоне?

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Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 19 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала
19.02.2025. Зигналь-Идуна-Парк (Дортмунд, Германия)
Главный судья: Давиде Масса

Боруссия - Спортинг

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Трансляция: Боруссия - Спортинг
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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