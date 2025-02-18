Милан - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Первая игра между «Миланом» и «Фейеноордом» на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов завершилась победой нидерландцев со счетом 1:0, поэтому во втором поединке «россонери» будут пытаться выбраться из этой ситуации, если им хочется сыграть в следующем раунде плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

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Лига чемпионов. Стыковые матчи

18 февраля. 19:45. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" — "Фейеноорд"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2