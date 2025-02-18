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Милан - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Милан - Фейеноорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая игра между «Миланом» и «Фейеноордом» на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов завершилась победой нидерландцев со счетом 1:0, поэтому во втором поединке «россонери» будут пытаться выбраться из этой ситуации, если им хочется сыграть в следующем раунде плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.
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Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля. 19:45. Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" — "Фейеноорд"
Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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