Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями накануне ответного матча против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

"Мы попытаемся повторить наш успех в прошлом матче с "Манчестер Сити". Нам нужно выкладываться на полную в течение всего поединка, если мы хотим выйти в следующую стадию соревнований.

Килиан Мбаппе? Он в отличной форме, физически готов и мотивирован на эту игру. Он умеет справляться с давлением накануне матчей, сейчас он сосредоточен на том, чтобы показать свой уровень.

Наша команда, несмотря на результаты в последних трех матчах, продемонстрировала свой характер, поэтому это придает нам уверенности. Мы будем продолжать упорно работать ради результата".