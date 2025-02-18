  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Итальянец надеется, что его команде удастся повторить успех прошлого матча

Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями накануне ответного матча против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

"Мы попытаемся повторить наш успех в прошлом матче с "Манчестер Сити". Нам нужно выкладываться на полную в течение всего поединка, если мы хотим выйти в следующую стадию соревнований.

Килиан Мбаппе? Он в отличной форме, физически готов и мотивирован на эту игру. Он умеет справляться с давлением накануне матчей, сейчас он сосредоточен на том, чтобы показать свой уровень.

Наша команда, несмотря на результаты в последних трех матчах, продемонстрировала свой характер, поэтому это придает нам уверенности. Мы будем продолжать упорно работать ради результата".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 19-го февраля. Начало игры в 22:00. Напомним, что первая встреча между ними на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов завершилась победой "сливочных" со счетом 2:3.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер ПСЖ поделился мнением об адаптации звездного новичка команды
yellow-arrow
Хулен Лопетеги рассказал о переговорах с Миланом по поводу должности главного тренера
yellow-arrow
Милан - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости