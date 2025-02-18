Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Итальянец надеется, что его команде удастся повторить успех прошлого матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями накануне ответного матча против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
"Мы попытаемся повторить наш успех в прошлом матче с "Манчестер Сити". Нам нужно выкладываться на полную в течение всего поединка, если мы хотим выйти в следующую стадию соревнований.
Килиан Мбаппе? Он в отличной форме, физически готов и мотивирован на эту игру. Он умеет справляться с давлением накануне матчей, сейчас он сосредоточен на том, чтобы показать свой уровень.
Наша команда, несмотря на результаты в последних трех матчах, продемонстрировала свой характер, поэтому это придает нам уверенности. Мы будем продолжать упорно работать ради результата".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 19-го февраля. Начало игры в 22:00. Напомним, что первая встреча между ними на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов завершилась победой "сливочных" со счетом 2:3.
Популярное сейчас
- Первая ракетка мира Синнер преподал ценный урок для Мудрика: подробности самого скандального допингового дела года
- Рух обратился к ЛНЗ с просьбой перенести матч. В чем причина?
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Бенфика - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Барселона планирует избавиться летом от трех игроков