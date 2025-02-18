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Главный тренер ПСЖ поделился мнением об адаптации звездного новичка команды
Испанец доволен грузином
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На пресс-конференции накануне второго поединка плей-офф Лиги чемпионов против "Бреста" главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике рассказал о прогрессе новичка команды Хвичи Кварацхелии.
"Я доволен им. Очевидно, что ему нужно время на адаптацию, но я очень доволен его поведением и работой на тренировках. Он - игрок на долгосрочную перспективу. Поэтому спешить нам некуда", - говорит Энрике.
На данный момент Кварацхелия провел четыре матча в составе парижан во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
Добавим, что ответный матч между "ПСЖ" и "Брестом" состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок выиграли парижанами со счетом 3:0.
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