Полузащитник Реала понимает, что одержать победу над Манчестер Сити будет очень тяжело

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде дал комментарий перед ответным матчем с "Манчестер Сити" на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов.

"Мы знаем, насколько важно победить завтра, но это будет трудно. Мы постараемся приблизиться к еще одному титулу Лиги чемпионов и сделать этот вечер незабываемым для всех болельщиков "Реала". Я всегда стараюсь помогать команде. Я счастлив, независимо от того, на какой позиции я играю".

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"Я очень доволен той игрой, которую мы показали в первом матче. Я вижу, как мои партнеры по команде тренируются и верят в нашу победу. Это придает уверенности, ведь мы все хотим пройти дальше", — добавил Вальверде.

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Напомним, что матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 19-го февраля. Начало игры в 22:00.