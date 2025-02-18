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Луис Энрике назвал главную задачу его команды в матче Лиги чемпионов против Бреста
Наставник парижан сосредоточен на следующем поединке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался перед ответным матчем с "Брестом" в Лиге чемпионов.
"Мы сосредоточены на том, чтобы одержать победу в завтрашнем матче против "Бреста", несмотря на результат первой встречи. У них очень сильная команда, за которую играют замечательные футболисты. Против них очень трудно играть, и мы должны быть готовыми к чему угодно. Без сомнения, наша задача заключается в том, чтобы выиграть этот матч. Мы должны хорошо сыграть как в нападении, так и в защите".
Заметим, что первый матч этих команда закончился победой парижан со счетом 3:0. Ответный матч состоится в среду, 19-го февраля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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