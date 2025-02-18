Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Есть шансы у Гвардиолы?
Getty Images/Global Images Ukraine
15 матчей: 5 побед "Реала", 5 побед "Манчестер Сити", 5 ничьих. Такие статистические данные истории противостояний этих клубов имеем перед ответной игрой 1/16 финала Лиги чемпионов. Неделю назад мадридцы одолели соперника со счетом 3:2.
Поединок пройдет в среду, 19-го февраля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы
- Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Бавария – Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Президент Еврокомиссии - Келлогу: Европа готова увеличить расходы на оборону ЕС и Украины