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Реал - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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Есть шансы у Гвардиолы?

Реал - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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15 матчей: 5 побед "Реала", 5 побед "Манчестер Сити", 5 ничьих. Такие статистические данные истории противостояний этих клубов имеем перед ответной игрой 1/16 финала Лиги чемпионов. Неделю назад мадридцы одолели соперника со счетом 3:2.

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Поединок пройдет в среду, 19-го февраля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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