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Полузащитник ПСЖ: Все матчи сложные, особенно в Лиге чемпионов
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Фабиан Руис, полузащитник "ПСЖ", поделился своими мыслями об ответном матче в ЛЧ против "Бреста".
"Я думаю, что мы прошли через трудный период на ранней стадии Лиги чемпионов, когда мы не были эффективными. Но сейчас мы все забиваем достаточно много голов. Мы заботимся о том, чтобы мяч поступал к нападающим наилучшим образом; это то, что мы усилили.
Мы знаем, что все матчи сложные, особенно в Лиге чемпионов. Брест отдаст все силы, поэтому нам придется играть с первой минуты с желанием выиграть матч".
Напомним, что завтра, 19 февраля, состоится матч "ПСЖ" - "Брест". Начало - в 22:00 по Киеву.
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