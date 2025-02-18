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Полузащитник ПСЖ: Все матчи сложные, особенно в Лиге чемпионов

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Игрок поделился своими мыслями

Полузащитник ПСЖ: Все матчи сложные, особенно в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Фабиан Руис, полузащитник "ПСЖ", поделился своими мыслями об ответном матче в ЛЧ против "Бреста".

"Я думаю, что мы прошли через трудный период на ранней стадии Лиги чемпионов, когда мы не были эффективными. Но сейчас мы все забиваем достаточно много голов. Мы заботимся о том, чтобы мяч поступал к нападающим наилучшим образом; это то, что мы усилили.

Мы знаем, что все матчи сложные, особенно в Лиге чемпионов. Брест отдаст все силы, поэтому нам придется играть с первой минуты с желанием выиграть матч".

Напомним, что завтра, 19 февраля, состоится матч "ПСЖ" - "Брест". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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