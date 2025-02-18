Полузащитник ПСЖ: Все матчи сложные, особенно в Лиге чемпионов

Фабиан Руис, полузащитник "ПСЖ", поделился своими мыслями об ответном матче в ЛЧ против "Бреста".

"Я думаю, что мы прошли через трудный период на ранней стадии Лиги чемпионов, когда мы не были эффективными. Но сейчас мы все забиваем достаточно много голов. Мы заботимся о том, чтобы мяч поступал к нападающим наилучшим образом; это то, что мы усилили.

Мы знаем, что все матчи сложные, особенно в Лиге чемпионов. Брест отдаст все силы, поэтому нам придется играть с первой минуты с желанием выиграть матч".