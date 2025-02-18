Тренер ПСВ - о матче ЛЧ против Ювентуса: К сожалению, имеем кадровые проблемы

Главный тренер "ПСВ" Петер Бош высказался накануне ответного матча против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.

"Мы в очень сложной ситуации. Команда не может выиграть в трех последних матчах Эридивизи. Я не избегаю слова "кризис", возможно, это так и есть.

Что же касается "Ювентуса", то это уже другая ситуация. Мы играем матч Лиги чемпионов, где топ-клубом являются туринцы. Но это не значит, что не будет борьбы. У нас очень хорошая команда. Но, к сожалению, имеем кадровые проблемы".