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Тренер ПСВ - о матче ЛЧ против Ювентуса: К сожалению, имеем кадровые проблемы
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "ПСВ" Петер Бош высказался накануне ответного матча против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.
"Мы в очень сложной ситуации. Команда не может выиграть в трех последних матчах Эридивизи. Я не избегаю слова "кризис", возможно, это так и есть.
Что же касается "Ювентуса", то это уже другая ситуация. Мы играем матч Лиги чемпионов, где топ-клубом являются туринцы. Но это не значит, что не будет борьбы. У нас очень хорошая команда. Но, к сожалению, имеем кадровые проблемы".
19 февраля "ПСВ" сыграет против "Ювентуса" в 22:00 по киевскому времени.
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