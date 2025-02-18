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Анчелотти: Не думаю, что Гвардиола считает, что у него лишь 1% шанса пройти дальше в ЛЧ
Карло выступил на предматчевой пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слова Пепа Гвардиолы, тренера "Манчестер Сити", что у "горожан" очень мало шансов на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.
"Не думаю, что Гвардиола считает, что у него лишь 1% шанса пройти дальше. Завтра перед игрой спрошу его, но он точно верит, что шансов больше, и это справедливо. Мы тоже не думаем, что у нас 99%, но имеем небольшое преимущество, которое нужно использовать, играя, так же как в первом матче, где мы показали хороший футбол", - сказал Карло.
Ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву.
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