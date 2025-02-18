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ПСЖ - Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

ПСЖ - Брест: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСЖ - Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" находится в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом матче на выезде против "Бреста" парижане одержали победу со счетом 3:0, почти гарантировав себе участие в следующей стадии плей-офф. Однако "пираты" попытаются украсть у французского гранда эту возможность, взяв очередной реванш.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 19-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Sport и MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу "ПСЖ" - "Брест"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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