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Тренер Боруссии Д поделился своими ожиданиями от ответного матча в ЛЧ против Спортинга

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Я ожидаю тяжелой игры, мы будем выкладываться на 100% (с)

Тренер Боруссии Д поделился своими ожиданиями от ответного матча в ЛЧ против Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов относительно предстоящего ответного матча в ЛЧ против "Спортинга".

"Я ожидаю тяжелой игры, мы будем выкладываться на 100% и не будем забегать наперед. Мы не будем многое менять. Мы знаем, что несколько их постоянных игроков выбыли. Но ребята, которые придут, безусловно, захотят быть доступными для тренера и воспользоваться своей возможностью. В футболе все возможно, нельзя ничего воспринимать легкомысленно".

Напомним, что "Боруссия Д" завтра, 19 февраля, сыграет против "Спортинга". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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Боруссия (Дортмунд) Спортинг (Лиссабон) Нико Ковач
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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