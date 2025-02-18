Тренер Боруссии Д поделился своими ожиданиями от ответного матча в ЛЧ против Спортинга

Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов относительно предстоящего ответного матча в ЛЧ против "Спортинга".

"Я ожидаю тяжелой игры, мы будем выкладываться на 100% и не будем забегать наперед. Мы не будем многое менять. Мы знаем, что несколько их постоянных игроков выбыли. Но ребята, которые придут, безусловно, захотят быть доступными для тренера и воспользоваться своей возможностью. В футболе все возможно, нельзя ничего воспринимать легкомысленно".