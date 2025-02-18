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Тренер Боруссии Д поделился своими ожиданиями от ответного матча в ЛЧ против Спортинга
Я ожидаю тяжелой игры, мы будем выкладываться на 100% (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов относительно предстоящего ответного матча в ЛЧ против "Спортинга".
"Я ожидаю тяжелой игры, мы будем выкладываться на 100% и не будем забегать наперед. Мы не будем многое менять. Мы знаем, что несколько их постоянных игроков выбыли. Но ребята, которые придут, безусловно, захотят быть доступными для тренера и воспользоваться своей возможностью. В футболе все возможно, нельзя ничего воспринимать легкомысленно".
Напомним, что "Боруссия Д" завтра, 19 февраля, сыграет против "Спортинга". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
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