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ПСВ - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

ПСВ - Ювентус: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСВ - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "ПСВ" примет дома "Ювентус". Первая игра завершилась в пользу туринского клуба со счетом 2:1.

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Поединок пройдет в среду, 19-го февраля. Начало - в 22:00. Прямю трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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