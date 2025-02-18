ПСВ - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "ПСВ" примет дома "Ювентус". Первая игра завершилась в пользу туринского клуба со счетом 2:1.

Поединок пройдет в среду, 19-го февраля. Начало - в 22:00. Прямю трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСВ - Ювентус Смотреть трансляцию