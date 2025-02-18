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ПСВ - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСВ - Ювентус: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "ПСВ" примет дома "Ювентус". Первая игра завершилась в пользу туринского клуба со счетом 2:1.
Поединок пройдет в среду, 19-го февраля. Начало - в 22:00. Прямю трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу ПСВ - ЮвентусСмотреть трансляцию
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