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ЛЧ. Милан - Фейенорд 1:1 (1:2). Одним - позор, другим - поздравления

Лига Чемпионов

Удаление точно не является оправданием

ЛЧ. Милан - Фейенорд 1:1 (1:2). Одним - позор, другим - поздравления

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/16 финала

18.02.2025. "Сан-Сиро" (Милан)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

"Милан" - "Фейенорд“ 1:1 (1:2)

"Милан": Меньян, Уокер, Тиав, Павлович, Эрнандес, Муса (Чуквуэзе 83), Рейндерс (Эбрахам 83), Пулишич (Бартезаги 63), Жоау Феликс, Леау, Хименес (Фофана 71)

"Фейенорд": Велленройтер, Рид, Белен, Ганцко, Смал, Миламбо, Модер, Буэну (Стенгс 75), Хадж Мусса (Митчелл 87), Пайшан, Редмонд (Карранса 73)

Предупреждения: Эрнандес 44, 51, Жоау Феликс 76 - Модер 22

Удаление: Эрнандес 51

Голы: Хименес 1 - Карранса 73

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.02.2025 в 21:47
Мілан "втративши Берлусконі" втратили статус Гранда європейського футболу!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.02.2025 в 21:47
Мілан "втративши Берлусконі" втратили статус Гранда європейського футболу!
Ответить
0
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