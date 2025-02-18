Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Милан - Фейенорд 1:1 (1:2). Одним - позор, другим - поздравления
Удаление точно не является оправданием
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 1/16 финала
18.02.2025. "Сан-Сиро" (Милан)
Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
"Милан" - "Фейенорд“ 1:1 (1:2)
"Милан": Меньян, Уокер, Тиав, Павлович, Эрнандес, Муса (Чуквуэзе 83), Рейндерс (Эбрахам 83), Пулишич (Бартезаги 63), Жоау Феликс, Леау, Хименес (Фофана 71)
"Фейенорд": Велленройтер, Рид, Белен, Ганцко, Смал, Миламбо, Модер, Буэну (Стенгс 75), Хадж Мусса (Митчелл 87), Пайшан, Редмонд (Карранса 73)
Предупреждения: Эрнандес 44, 51, Жоау Феликс 76 - Модер 22
Удаление: Эрнандес 51
Голы: Хименес 1 - Карранса 73
Популярное сейчас
- Зеленский: В начале полномасштабного вторжения ни одна страна мира не помогала Украине
- Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы
- Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО
- Бенфика - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.02.2025
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Двое звездных нападающих Реала хотят покинуть клуб
Комментарии 1