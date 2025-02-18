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ЛЧ. Аталанта - Брюгге 1:3. Удачные удары в створ

Лига Чемпионов
Обновлено

Бельгийская удача в Бергамо

ЛЧ. Аталанта - Брюгге 1:3. Удачные удары в створ

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/16 финала
18 февраля 2025

"Аталанта" - "Брюгге", 1:3.

Голы: Адемола Лукман 46 - Чемсдин Тальби 3, 27, Ферран Жутгла 45+3

Прозвучал свисток Феликса Цвайера, и "Аталанта" бросилась в атаку на ворота бельгийской команды, заработав угловой уже на первой минуте матча. Угловой не привел к голу, но позволил гостям выбраться из-под прессинга "Аталанты". Жутгла отдал пас на Тальби, а тот пробил точно в дальний угол. Преимущество бельгийского клуба выросло до двух мячей (за две игры). После быстро пропущенного мяча итальянская команда продолжила наращивать темп в атаке, и на 15-й минуте "Аталанта" могла сравнять счет, но Матео Ретеги оказался в офсайде. ВАР подтвердил решение арбитра.

Игра продолжилась, во владении мячом доминировал "Брюгге", а у "Аталанты" ничего путного не получалось. А вот у кого действительно все получалось, так это у Чемсдина Тальби - на 27-й минуте игры он оформил дубль. Под конец первого тайма "Аталанта" провела несколько атак, однако Миньоле смог сохранить ворота "сухими". А вот кто пропустил в третий раз, так это голкипер "Аталанты". После острых атак итальянской команды состоялся вынос на чужую половину поля, игрок "Брюгге" с левого фланга перевел мяч в центр на Жутглу, который прицелился и ударил - 0:3.

Второй тайм начался с замены в составе "Аталанты" - вместо Марио Пашалича на поле вышел Адемола Лукман, который уже на 46-й минуте игры продемонстрировал, что "Аталанта" все еще в борьбе, забив гол. "Аталанта" сильно завелась после забитого гола и могла отличиться во второй раз. Сначала игрок итальянской команды не смог пробить по воротам "Брюгге", но мяч отскочил к Лукману и попал ему в руку, после чего оказался за линией ворот. Гол не засчитали, однако во время этой контратаки произошло единоборство между Куадрадо и Цолисом, что привлекло внимание арбитра. После долгих раздумий и просмотра ВАР Феликс Цвайер назначил пенальти, который Лукман не реализовал - Миньоле парировал удар.

Затем произошли замены как у "Брюгге", так и у "Аталанты". Команды поочередно пытались атаковать ворота, однако ни одна из атак не завершилась взятием ворот. Началась стычка, из-за которой Феликс Цвайер показал красную карточку Рафаэлу Толой, еще двум игрокам "Аталанты" и вышедшему на замену игроку "Брюгге" Густаву Нильссону. Арбитр добавил +7 минут, под конец которых команды не продемонстрировали ничего интересного.

"Брюгге" проходит дальше в рамках Лиги чемпионов. Игра завершилась 1:3 (2:5).

Тренер: Ники Хейен.

"Брюгге": Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Хоэль Ордоньес, Брэндон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Ардон Яшари, Рафаэль Оньедика, Чемсдин Тальби (Уго Сике), Ханс Ванакен, Христос Цолис (Каспер Нильсен), Ферран Жутгла (Густав Нильссон).

Тренер: Джан Пьеро Гасперини.

"Аталанта": Марко Карнесекки, Рафаэл Толой, Берат Джимсити, Сеад Колашинац (Штефан Пош), Хуан Куадрадо (Рауль Белланова), Давиде Дзаппакоста, Мартен Де Рон, Эдерсон Лоуренсо (Марко Брешианини), Марио Пашалич (Адемола Лукман), Шарль Де Кетеларе, Матео Ретеги (Лазар Самарджич).

Предупреждение: Сеад Колашинац 11, Берат Джимсити 80, Мартен Де Рон 87, Шарль Де Кетеларе 87 - Рафаэль Оньедика 35, Христос Цолис 60, Густав Нильссон 87.

Удаление: Рафаел Толой 87.

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