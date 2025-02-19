ЛЧ. Бенфика - Монако 3:3 (общ. 4:3). Команда Трубина в драматическом противостоянии выходит в 1/8 финала

Накануне ответного матча между "Бенфикой" и "Монако" в составах обеих команд было немало потерь, в том числе из-за травм. Такая ситуация, учитывая минимальное преимущество португальцев в первой игре, видимо, повлияла на динамику этой встречи с первых же минут. Хозяева имели хорошую возможность после стандартного положения в дебюте, но им не удалось быстро открыть счет в этом поединке, что, возможно, помогло бы сдержать бешеный натиск от монегасков, которые действовали очень агрессивно, разворачивая стремительные вертикальные атаки на половине поля своего соперника.

Футболисты "Бенфики" также периодически агрессивно прессинговали "красно-белых". В одном из таких моментов на чужой половине поля Леандро Баррейру заставил гостей ошибиться, а Эвангелос Павлидис, подхватив мяч вблизи штрафной площадки "Монако", протащил его ближе к воротам и выполнил прострел на дальнюю штангу, на что откликнулся Керем Актюркоглу, попав в полупустые ворота. Первый же по-настоящему острый момент "Бенфики" был реализован.

Анатолий Трубин играл очень надежно, несколько раз спасая свою команду в моменты, когда защита "Бенфики" откровенно играла не лучшим образом. Однако защитники еще как-то справлялись с тем, что создавало "Монако" в первые полчаса матча. Иногда украинцу серьезно везло, стойка была на стороне Трубина. Однако на 32-й минуте вратарь "орлов" не сумел отразить удар в ближний угол ворот. В этом эпизоде Брель Эмболо удачно поборолся за мяч, дав возможность Такуми Минамино точно пробить из-под Антониу Силвы в створ. Впоследствии большинство атак гостей превратились в забросы в сторону Эмболо, кроссы в штрафную площадку, которыми партнеры по команде пытались найти своего сильного форварда.

"Монако" чувствовал себя увереннее после забитого гола. Первый тайм, несмотря на ничью, выдался для "Бенфики" неудачным. И все могло бы быть хуже, если бы не ужасная ошибка в конце первой половины от Эмболо, который мог выводить свою команду вперед. Швейцарец пробил выше ворот из очень удобной позиции. А в начале второго тайма "Монако" снова начал атаковать, легко проходя оборону соперника. По сравнению с прошлой игрой у Трубина работы стало больше.

В конце концов, активные действия монегасков привели к тому, что они забили во второй раз, установив ничейный счет по сумме двух матчей. Элисс Бен Сегир после передачи от Магнеса Аклиуша на 52-й минуте точно пробил по воротам Трубина. Без шансов для украинского голкипера. Того, что не было в первой игре между этими командами, появилось во второй встрече. Стало больше острых моментов, ошибок и нервов. И самое главное — голов. Этого не хватало в первом матче.

За 30 минут до конца футболисты "Бенфики" начали играть смелее, понимая, что им необходимо что-то менять. Игра начала раскрываться все быстрее. На 75-й минуте арбитр, после просмотра ВАР, указал на одиннадцатиметровую отметку, увидев фол в штрафной площадке "Монако". Хозяева получили шанс выйти вперед в этом противостоянии, снова. Павлидис не промахнулся с точки, мощно пробив по воротам Радослава Маецкого. Счет сравнялся, а шансы португальской команды на выход в следующую стадию соревнований существенно увеличились, но ненадолго.

Настоящее безумие происходило в заключительные 10 минут основного времени. Сразу после выхода на замену Джордж Иленихена забил на 81-й минуте. Счет в противостоянии стал снова ничейным, а дополнительное время и возможная серия послематчевых пенальти становилась все ближе. Об этом не думал Оркун Кёкчю, который в третий раз в этом поединке помог "Бенфике" отыграться. На трибунах "Эштадиу да Луж" происходило что-то необычное. Арбитр добавил к основному времени 7 минут, и уже в компенсированное арбитром время "Бенфика" заработала второе пенальти за матч, впрочем проверка этого эпизода заняла почти пять минут, а решение судьи в поле было отменено.

По итогам этого драматического двухматчевого противостояния команда Анатолия Трубина все же выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов, где может встретиться с "Барселоной" или "Ливерпулем".

Лига Чемпионов. Стыковые матчи

Стадион: "Эштадиу да Луш" (Лиссабон)

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

"Бенфика" — "Монако" 3:3 (общ. 4:3)

Голы: Актюркоглу (22), Павлидис (76, пен.), Кёкчю (84) — Минамино (32), Бен Сегир (51), Иленихена (81)

*На -й минуте гол Автора был отменен после просмотра ВАР из-за положения вне игры

"Бенфика": Трубин — Каррерас, Отаменди, Силва, Араужу — Кёкчю (Рего, 87), Баррейру, Аурснес — Шельдеруп (Даль, 58), Павлидис (Белотти, 87), Актюркоглу (Амдуни, 58)

"Монако": Маецкий — Кайо Энрике (Уаттара, 80), Мависса (Иленихена, 80), Синго, Керер, Диатта — Бен Сегир, Камара, Аклиуш — Эмболо (Биерет, 65), Минамино (Мишаль, 87)

Предупреждения: Баррейру (67), Амдуни (71) — Аклиуш (62)