Лига Чемпионов
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Нидерландцы вышли в 1/8 финала ЛЧ. Милан - Фейеноорд 1:1 (1:2). Видео голов и обзор матча
Обзор матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между "Фейеноордом" и "Миланом". Встреча завершилась со счетом 1:1.
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Первый матч между этими командами завершился победой "Фейеноорда" со счетом 1:0. Поэтому, ничья в ответном матче оказалась решающей и позволила нидерландцам получить путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/16 финала
"Сан-Сиро" (Милан)
"Милан" - "Фейенорд" 1:1 (1:2)
Голы: Хименес 1' - Карранса 73'
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