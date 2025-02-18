Нидерландцы вышли в 1/8 финала ЛЧ. Милан - Фейеноорд 1:1 (1:2). Видео голов и обзор матча

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между "Фейеноордом" и "Миланом". Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Первый матч между этими командами завершился победой "Фейеноорда" со счетом 1:0. Поэтому, ничья в ответном матче оказалась решающей и позволила нидерландцам получить путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/16 финала

"Сан-Сиро" (Милан)

"Милан" - "Фейенорд" 1:1 (1:2)

Голы: Хименес 1' - Карранса 73'