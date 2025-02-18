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Временный тренер Фейеноорда - о выходе команды в 1/8 финала ЛЧ: Я горжусь тем, что мы сделали
Специалист поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Паскаль Босхарт, временный тренер "Фейеноорда", поделился эмоциями после ничьи с "Миланом" (1:1) в ответном матче ЛЧ.
"Эта игра многое говорит об этой команде, что, несмотря на все неудачи с травмами, они все еще могут достичь этого. Это говорит о том, что они имеют характер. Это то, чем я сейчас больше всего горжусь.
Я поздравил своих игроков с тем, как они проявили себя во втором тайме. Пропустив так рано, мы должны были изменить наш план. Мы мечтали о прогрессе.
Мы провели хорошую игру и сделали все возможное, чтобы достичь результата на этом стадионе. Я горжусь тем, что мы сделали, получив положительный результат на "Сан-Сиро", - сказал специалист.
Ничья в этом матче позволила нидерландцам получить путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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