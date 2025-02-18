  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Временный тренер Фейеноорда - о выходе команды в 1/8 финала ЛЧ: Я горжусь тем, что мы сделали
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Временный тренер Фейеноорда - о выходе команды в 1/8 финала ЛЧ: Я горжусь тем, что мы сделали

Лига Чемпионов

Специалист поделился своими эмоциями

Временный тренер Фейеноорда - о выходе команды в 1/8 финала ЛЧ: Я горжусь тем, что мы сделали

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Паскаль Босхарт, временный тренер "Фейеноорда", поделился эмоциями после ничьи с "Миланом" (1:1) в ответном матче ЛЧ.

"Эта игра многое говорит об этой команде, что, несмотря на все неудачи с травмами, они все еще могут достичь этого. Это говорит о том, что они имеют характер. Это то, чем я сейчас больше всего горжусь.

Я поздравил своих игроков с тем, как они проявили себя во втором тайме. Пропустив так рано, мы должны были изменить наш план. Мы мечтали о прогрессе.

Мы провели хорошую игру и сделали все возможное, чтобы достичь результата на этом стадионе. Я горжусь тем, что мы сделали, получив положительный результат на "Сан-Сиро", - сказал специалист.

Ничья в этом матче позволила нидерландцам получить путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Читайте такжеНидерландцы вышли в 1/8 финала ЛЧ. Милан - Фейеноорд 1:1 (1:2). Видео голов и обзор матча

По теме
yellow-arrow
ПСВ - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025
yellow-arrow
Нидерландцы вышли в 1/8 финала ЛЧ. Милан - Фейеноорд 1:1 (1:2). Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЧ. Милан - Фейенорд 1:1 (1:2). Одним - позор, другим - поздравления
Фейеноорд (Роттердам) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости