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Консейсау - о ничьей с Фейеноордом: Мы разочарованы, мы злые

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Специалист ответил на вопросы журналистов

Консейсау - о ничьей с Фейеноордом: Мы разочарованы, мы злые

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сержиу Консейсау, наставник "Милана", высказался о ничьей команды в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Фейеноорда" (1:1).

"Мы разочарованы, мы злые. В Роттердаме мы сыграли не очень хорошо, и мы готовились к ответному матчу, чтобы победить. Мы едва не забили второй мяч, но результат - наша собственная вина.

Это большое поражение для меня, и я совершил много ошибок. Я несу ответственность за это поражение. Мы должны были быть лучше на ментальном уровне.

Мы должны были забить еще один гол, тогда игра изменилась. Мы хотели играть лучше, но нам не удалось".

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Фейеноорд (Роттердам) Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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