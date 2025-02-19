Трубин получил худшую оценку за ответный матч против Монако в Лиге чемпионов

Сегодня, 12 февраля, в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Бенфика" сыграла против "Монако" (3:3).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 5.3 (sofascore) и 4.5 (whoscored).

За все игровое время Трубин сделал 4 сейва, пропустил 3 мяча, отдал 60% точных передач и в целом сделал 25 касаний к мячу.

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