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Трубин получил худшую оценку за ответный матч против Монако в Лиге чемпионов
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 12 февраля, в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Бенфика" сыграла против "Монако" (3:3).
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл до финального свистка.
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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 5.3 (sofascore) и 4.5 (whoscored).
За все игровое время Трубин сделал 4 сейва, пропустил 3 мяча, отдал 60% точных передач и в целом сделал 25 касаний к мячу.
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