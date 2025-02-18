ЛЧ. Бавария – Селтик 1:1. Мюнхенцы спаслись от овертайма на последних секундах

Лига чемпионов, раунд плей-офф

Ответный матч (результат первого поединка 2:1)

"Арена Мюнхен"

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Первый матч между этими командами вообще не вызывал доверия к игре "Баварии". Мюнхенцы смогли победить в Глазго за счет индивидуальных действий определенных футболистов в определенный промежуток поединка с помощью соперника. Ведь, несмотря на форму "пивоваров", "Селтик" все же существенно уступает в классе исполнителей. Но сегодня порядок мог этот класс побить. Однако дисциплины все-таки не хватило.

Первый тайм прошел в попытке "Баварии" доминировать. Моментами у нее получалось, но часто позиционные атаки просто останавливались под прессингом соперника. Кое-где обе команды не знали что делать с мячом в завершающей фазе атаки. “Бавария” останавливалась после долгих позиционных наступлений, “Селтик” действовал на контратаках, но также до удара редко доводил. Однако все же оба вратаря работали.

На старте команды обменялись намеками на опасность. Сначала Олисе классно увидел забегание Гнабри и забросил ему уже на пустые ворота – подстраховал своих партнеров Энгельс. Далее – после контратаки – Макгрегор бил из очень хорошей позиции. Не хватило точности.

На 16-й минуте Жота оказался с мячом в центре штрафной, пробросил его мимо Ноера, однако мяч на ленте ворот остановил Герреро. В течение следующих пяти минут гости создали еще два момента, на что "Бавария" ответила настоящим голевым шансом, но удар Кейна потянул Шмайхель. А под конец тайма Харри попал еще и в перекладину.

На старте второго тайма Горецка создал себе момент и выбежал на свидание с голкипером. Леон пробил с острого угла, но Шмайхель красиво этот удар парировал. После этого "Бавария" минут 15 продолжала практически стерильно владеть мячом на чужой половине поля. "Селтик" кое-где перехватывал мяч, но их потуги быстро разбивались об оборону оппонентов.

Но 63 минута стала роковая для "пивоваров". Очень быстро гости вышли из обороны в атаку через пас. Под парад ошибок защитников "Баварии" "кельты" довели мяч до чужой штрафной, где в касание наступление завершил Кюн, забив в ворота клуба, в структуре которого когда-то провел несколько сезонов.

И вот уже счет равен, а к концу матча всего 30 минут. Каждый гол любой из сторон приближает команду к огромному шагу в сторону 1/8 финала. И тут наконец "Бавария" окончательно очнулась. Момент с момента начали создавать хозяева. Казалось, что гол был только вопросом времени.

Несколько раз промахивались "пивовары", пока не дошло все до рядового навеса. Олисе подал – Горецка пробил. Шмайхель этот выстрел потянул, но первым на добивании был Дэвис. Скорее у него даже просто попал мяч. Ударно вернулся после травмы канадец.

"Бавария" проползла в 1/8 финала. Не то чтобы незаслуженно, нет. Просто далось ей это очень тяжело против команды с чемпионата Шотландии. Пусть и самой сильной там. А "Селтик" показал, что даже при безвыходных ситуациях можно бороться. Только не всегда эта борьба может окупиться.

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Селтик" (Глазго, Шотландия) 1:1

Голы: Дэвис 90+4 – Кюн 63

"Бавария": Нойер – Станишич, Упамекано, Ким, Геррейро (Дэвис 64) – Горецка, Киммих – Олисе, Мусиала (Мюллер 90+5), Гнабри (Сане 64) – Кейн (Коман 46)

"Селтик": Шмайхель – Джонстон, Картер-Викерс, Трасти, Шлупп – Энгельс, Макгрегор, Хатате – Кюн (Янг Хен Чун 69), Маэда, Жота (Ида 60)