Легенда Милана: В вылете команды виноват именно Эрнандес

Бывший защитник "россонери" Алессандро Костакурта прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.

“На сезон “Милана” упал огромный топор. Я давно уже не видел такого количества ошибок в двухматчевом противостоянии. Их нельзя ни принять, ни оправдать, особенно те, что сделал Тео, учитывая его опыт. Это самый плохой сезон в его карьере, и эта игра – вишенка на торте. Можно утверждать, что в вылете "Милана" виноват именно Эрнандес!", – сказал Костакурта.