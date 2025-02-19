  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Легенда Милана: В вылете команды виноват именно Эрнандес
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Милана: В вылете команды виноват именно Эрнандес

Лига Чемпионов

Ключевой эпизод при минимальном преимуществе

Легенда Милана: В вылете команды виноват именно Эрнандес

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "россонери" Алессандро Костакурта прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.

“На сезон “Милана” упал огромный топор. Я давно уже не видел такого количества ошибок в двухматчевом противостоянии. Их нельзя ни принять, ни оправдать, особенно те, что сделал Тео, учитывая его опыт. Это самый плохой сезон в его карьере, и эта игра – вишенка на торте. Можно утверждать, что в вылете "Милана" виноват именно Эрнандес!", – сказал Костакурта.

Читайте такжеРоссийская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО

Француза удалили на 51-й минуте встречи с "Фейенордом". Он получил вторую желтую карточку за симуляцию, пытаясь заработать пенальти.

По теме
yellow-arrow
Мюнхенский клуб не без труда избегает овертайма. Бавария – Селтик 1:1. Обзор матча
yellow-arrow
ПСЖ - Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025
yellow-arrow
Ни одна команда не хотела покидать турнир. Бенфика – Монако 3:3. Обзор матча
Алессандро Костакурта Милан Тео Эрнандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomerceto, Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости