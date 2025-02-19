Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Милана: В вылете команды виноват именно Эрнандес
Ключевой эпизод при минимальном преимуществе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "россонери" Алессандро Костакурта прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.
“На сезон “Милана” упал огромный топор. Я давно уже не видел такого количества ошибок в двухматчевом противостоянии. Их нельзя ни принять, ни оправдать, особенно те, что сделал Тео, учитывая его опыт. Это самый плохой сезон в его карьере, и эта игра – вишенка на торте. Можно утверждать, что в вылете "Милана" виноват именно Эрнандес!", – сказал Костакурта.
Француза удалили на 51-й минуте встречи с "Фейенордом". Он получил вторую желтую карточку за симуляцию, пытаясь заработать пенальти.
Популярное сейчас
- Зеленский о переговорах между РФ и США: Идти на ультиматумы России не собираюсь
- Теперь - официально: MEGOGO будет показывать Украинскую Премьер-Лигу
- Зеленский: В начале полномасштабного вторжения ни одна страна мира не помогала Украине
- Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- ЛЧ. Бенфика - Монако 3:3 (общ. 4:3). Команда Трубина в драматическом противостоянии выходит в 1/8 финала