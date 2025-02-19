Лига Чемпионов
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Мюнхенский клуб не без труда избегает овертайма. Бавария – Селтик 1:1. Обзор матча
Гости не устояли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Компани активно угрожали воротам команды из Глазго (23 удара). Вратарь Каспер Шмайхель спасал шотландский коллектив в девяти эпизодах, но в компенсированное время фаворит все же отправил мяч в сетку.
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Смотрите обзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов
Мюнхен. Альянц Арена, 75 000 зрителей
Голы: Дэвис, 90+4 – Кюн, 63
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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