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Мюнхенский клуб не без труда избегает овертайма. Бавария – Селтик 1:1. Обзор матча

Лига Чемпионов

Гости не устояли

Мюнхенский клуб не без труда избегает овертайма. Бавария – Селтик 1:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Компани активно угрожали воротам команды из Глазго (23 удара). Вратарь Каспер Шмайхель спасал шотландский коллектив в девяти эпизодах, но в компенсированное время фаворит все же отправил мяч в сетку.

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Смотрите обзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов

Мюнхен. Альянц Арена, 75 000 зрителей

Бавария – Селтик 1:1

Голы: Дэвис, 90+4 – Кюн, 63

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Бавария (Мюнхен) Селтик (Глазго)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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