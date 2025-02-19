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"Игра была далеко от идеала". Трубин отреагировал на проход Бенфики в 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов

"Орлы" обыграли "Монако" по сумме двух встреч

"Игра была далеко от идеала". Трубин отреагировал на проход Бенфики в 1/8 финала ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" (3:3, общ счет 4:3).

Читайте такжеЛЧ. Бенфика - Монако 3:3 (общ. 4:3). Команда Трубина в драматическом противостоянии выходит в 1/8 финала

"Каждый матч в Лиге чемпионов запоминается и сегодняшний не исключение. Это была тяжелая игра, далеко от идеала. Поэтому, как всегда, настроен на работу. Впереди 1/8 финала – новый уровень, новые ощущения", - написал Трубин.

Напомним, Трубин получил низкие оценки от статистических порталов WhoScored и Sofascore - 4.5 и 5.3 соответственно.

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Бенфика (Лиссабон) Монако Анатолий Трубин
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
19.02.2025 в 08:21
Трубин немного неуклюжий вратарь, не успевает складываться во время ударов с близкого расстояния, из за этого происходит ляпы. 1 и 3 гол это его вина.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
19.02.2025 в 08:21
Трубин немного неуклюжий вратарь, не успевает складываться во время ударов с близкого расстояния, из за этого происходит ляпы. 1 и 3 гол это его вина.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.02.2025 в 08:16
Слабовато, Толік, в останніх матчах. Так можна і на лавку присісти.
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