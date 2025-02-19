"Игра была далеко от идеала". Трубин отреагировал на проход Бенфики в 1/8 финала ЛЧ

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" (3:3, общ счет 4:3).

"Каждый матч в Лиге чемпионов запоминается и сегодняшний не исключение. Это была тяжелая игра, далеко от идеала. Поэтому, как всегда, настроен на работу. Впереди 1/8 финала – новый уровень, новые ощущения", - написал Трубин.