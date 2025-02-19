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"Игра была далеко от идеала". Трубин отреагировал на проход Бенфики в 1/8 финала ЛЧ
"Орлы" обыграли "Монако" по сумме двух встреч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" (3:3, общ счет 4:3).
"Каждый матч в Лиге чемпионов запоминается и сегодняшний не исключение. Это была тяжелая игра, далеко от идеала. Поэтому, как всегда, настроен на работу. Впереди 1/8 финала – новый уровень, новые ощущения", - написал Трубин.
Напомним, Трубин получил низкие оценки от статистических порталов WhoScored и Sofascore - 4.5 и 5.3 соответственно.
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