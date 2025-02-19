Фейеноорд последний раз выходил в ⅛ финала ЛЧ еще до рождения тренера команды

"Фейеноорд" обыграл "Милан" по итогам двух стыковых матчей Лиги чемпионов (1:0, 1:1). Благодаря этому нидерландский клуб вышел в 1/8 финала турнира.

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Для "гордости Юга" это первый выход в упомянутую стадию после сезона 1974/75. Тогда представитель Эредивизи не смог пройти "Барселону" (0:0, 0:3). На этот раз в следующем раунде соревнований коллектив будет играть против "Интера" или "Арсенала".

И.о. главного тренера "Фейенорда" Паскаль Боссхаарт родился в 1980 году в Роттердаме. С 2004 по 2006-й выступал в клубе родного города.