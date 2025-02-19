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Главный тренер Аталанты раскритиковал свою звезду за нереализованный пенальти

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Худший исполнитель, которого он видел

Главный тренер Аталанты раскритиковал свою звезду за нереализованный пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джан Пьеро Гасперини честно и четко проанализировал вылет "Аталанты" из Лиги чемпионов после домашнего поражения от "Брюгге" со счетом 1:3:

"Это были довольно странные два матча. Лига чемпионов - это также турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили гол уже в первые секунды, тогда как у нас были моменты, но соперник использовал свои на все 100%.

Команда играла достойно, за исключением эпизода с красной карточкой за неспортивное поведение. Результат слишком суровый, мы еще и не реализовали пенальти, хотя создали немало моментов. Теперь мы настроены на хороший финиш сезона", - говорит Гасперини.

Что касается пенальти Лукмана, то тренер был достаточно жестким в своей оценке.

"Он исполняет их очень плохо, даже на тренировках у него очень низкий процент реализации. На поле были Ретеги и Де Кетеларе, которые могли пробить, но под влиянием эйфории после забитого мяча Лукман сам взял его. Это решение мне не понравилось", - говорит Гасперини.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" занимает третье место с 51 очком.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Адемола Лукман
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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