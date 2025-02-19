Главный тренер Аталанты раскритиковал свою звезду за нереализованный пенальти

Джан Пьеро Гасперини честно и четко проанализировал вылет "Аталанты" из Лиги чемпионов после домашнего поражения от "Брюгге" со счетом 1:3:

"Это были довольно странные два матча. Лига чемпионов - это также турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили гол уже в первые секунды, тогда как у нас были моменты, но соперник использовал свои на все 100%.

Команда играла достойно, за исключением эпизода с красной карточкой за неспортивное поведение. Результат слишком суровый, мы еще и не реализовали пенальти, хотя создали немало моментов. Теперь мы настроены на хороший финиш сезона", - говорит Гасперини.