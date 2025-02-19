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Златан Ибрагимович поделился мыслями после вылета Милана из Лиги чемпионов

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Не злой на арбитра

Златан Ибрагимович поделился мыслями после вылета Милана из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Старший советник президента "Милана" Златан Ибрагимович высказался в интервью после матча против "Фейеноорда", который завершился со счетом 1:1 и привел к вылету "россонери" из Лиги чемпионов.

"Мы разочарованы и злые. Нам не хватало зрелости, но арбитр был слишком строгим: симуляция в таком матче – по крайней мере стоило бы ограничиться предупреждением. Этот эпизод изменил ход игры. Теперь команда должна оставаться единой, забыть это поражение и сосредоточиться на чемпионате. Сегодня мы страдаем, но с завтрашнего дня готовимся к следующей цели", – говорит Златан.

Шведа также спросили, зол ли он на арбитра.

"Мы злы на самих себя, соперник был сильнее нас. Мы не обвиняем арбитра: это наша вина, и здесь нет оправданий или жалоб. Нужно посмотреть в зеркало, признать свои ошибки, чтобы исправиться и двигаться вперед. Удаления – это часть игры. С "Эмполи" мы тоже получили несправедливую красную карточку, но такое случается, и мы не можем это контролировать. Нам нужно быть спокойными и сосредоточенными на поле", – говорит Ибрагимович.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает 7 место с 41 очком.

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Златан Ибрагимович Лига чемпионов Фейеноорд (Роттердам) Милан
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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