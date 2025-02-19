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Кураж бельгийцев в первом тайме. Аталанта - Брюгге 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Обидный вылет для бергамасков

Кураж бельгийцев в первом тайме. Аталанта - Брюгге 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" сенсационно уступила "Брюгге" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме гости забили три безответных гола. Подопечные Гасперини ответили лишь результативным ударом Лукмана во второй половине встречи, а в концовке остались в меньшинстве из-за удаления Толоя.

Итоговый счет противостояния - 5:2 в пользу "Брюгге".

Лига чемпионов. 1/16 финала

Бергамо. "Гевисс Стэдиум"

"Аталанта" - "Брюгге" 1:3

Голы: Лукман 46 - Тальби 3, 27, Жутгла 45+3

Удаление: Толой 87 ("Аталанта")

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